Железняк призвал расследовать снятие флагов России с дипсобственности в США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Необходимо добавиться расследования снятия флагов России с дипсобственности в США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее были сняты флаги РФ с закрытой по требованию американской стороны российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. Как сообщили РИА Новости в среду в госдепартаменте США, "бережно снятые" флаги "хранятся в безопасности в этих зданиях".

"Необходимо добиваться расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Данный инцидент, спровоцированный американской стороной, является очередным отягчающим фактором российско-американских отношений", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что международные правозащитные организации и парламентарии других стран "не должны оставлять без внимания подобные криминальные действия властей США".

"Действия госдепартамента дискредитируют это ведомство, выглядят крайне недружественно, а данные объяснения звучат нелепо… Мы требуем, чтобы флаги были незамедлительно возвращены на здания наших дипломатических представительств в США", — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что полностью разделят возмущение российского МИД и поддерживает решительный протест дипломатического ведомства.