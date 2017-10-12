Доклад: нынешняя модель отношений России и Индии практически себя исчерпала

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия и Индия, оставаясь стратегическими партнерами, могли бы активнее выстраивать отношения в трехсторонних форматах, в том числе таких, как Россия-Индия-Израиль и Россия-Индия-США, говорится в докладе, подготовленном Российским советом по международным делам (РСМД) и Фондом Вивекананды.

"Россия и Индия были и остаются важными стратегическими партнерами. Однако, по мнению экспертов обеих стран, существующая модель взаимодействия во многом себя исчерпала, поэтому в общих интересах вывести его на качественно новый уровень, в полной мере соответствующий реалиям мировой политики ХХI века", — говорится в докладе, который подготовлен крупнейшими экспертами фонда и по случаю 70-летия установления дипломатических отношений России и Индии.

Авторы отмечают, что перед Москвой и Нью-Дели "стоит задача преодолеть целый ряд системных барьеров, препятствующих развитию отношений". Среди них: сохраняющиеся ограничения в торговле, низкий уровень деловых контактов, отсутствие актуальной информации о политических процессах в Индии и России.

"Сторонам не следует ограничивать свое взаимодействие двусторонним форматом. Россия и Индия могли бы стремиться к активизации взаимодействия на мировой арене, используя трехсторонние партнерства, например, Россия-Индия-Китай, Россия-Индия-Израиль, Россия-Индия-США", — говорится в докладе.

Подчеркивается, что "придание отношениям Москвы и Нью-Дели нового импульса позволило бы России диверсифицировать свою политику в Азии". Также стороны должны "существенно активизировать взаимную поддержку и координацию в вопросах борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом", отмечают эксперты.

Международный фонд Вивекананды — индийский исследовательский центр, нацеленный на анализ ключевых политических, экономических и социальных трендов в Индии и на международной арене. В рамках фонда работают центры исследований внешней политики, безопасности, экономики, цивилизационного развития.