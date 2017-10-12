Шойгу: РФ и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 12 окт — РИА Новости. Россия и Узбекистан должны сообща противостоять вызовам со стороны международного терроризма в Центральной Азии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Узбекистан — стратегический партнер России в центральноазиатском регионе. Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма", — заявил Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

Шойгу отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана. Теперь этот уровень надо поддерживать и укреплять, считает министр.

"В первую очередь, это касается совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности, укреплению боевых потенциалов вооруженных сил и подготовке военных кадров", — отметил Шойгу.

По его словам, эксперты двух стран согласовали предложения по организации работы в этой сфере. Эти предложения вошли в проект Плана двустороннего сотрудничества министерств обороны России и Узбекистана на 2018 год.

"Предлагаю сегодня его подписать", — сказал Шойгу.

Он выразил надежу, что "сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран".

Шойгу выразил признательность за поддержку и участие представителей Узбекистана "в знаковых мероприятиях, проводимых Минобороны России".

"Узбекские делегации активно работали на Шестой московской конференции по безопасности, на конференции по военным аспектам противодействия терроризму в Сирии, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Впервые в этом году узбекистанские военнослужащие состязались в Армейских международных играх. Команды Узбекистана выступили достойно, показав отличную выучку, и заняли призовые места в пяти конкурсах", — рассказал министр и пригласил министра обороны Узбекистана и представителей его страны принять участие в мероприятиях, которые российское военное ведомство проведет в 2018 году.