МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские власти сняли российские флаги с дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне из вредности, считает бывший посол РФ в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.
"Совершенно очевидно, что никакой необходимости американцам это делать кроме как из вредности не было", — заявил он РИА Новости.
Панов указал на то, что власти США не имели права снимать флаги, так как для этого нужно было проникнуть на территорию дипсобственности, что невозможно без разрешения сотрудников посольства РФ.
"В данном случае, в общем-то, флаг, может быть, и не нужен на этом представительстве, но это уже наше дело, будем ли мы это делать или нет. Если они хотели настоять на том, что нужно снять флаг, это нужно было сказать нам, и мы бы уже сами тогда принимали решение и сами его спускали и хранили", — сказал собеседник агентства.
Панов также назвал справедливой оценку российского посольства в США данного акта как недружественного.