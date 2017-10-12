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США сняли флаги РФ с дипсобственности из вредности, предположил политолог

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (116)
11:0912.10.2017
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© Фото : страница МИД РФ в TwitterЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагомЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : страница МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские власти сняли российские флаги с дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне из вредности, считает бывший посол РФ в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Здание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Госдеп снял флаги с консульства и торгпредства России
Ранее власти США сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне российские флаги. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российские объекты были фактически захвачены американскими властями.

"Совершенно очевидно, что никакой необходимости американцам это делать кроме как из вредности не было", — заявил он РИА Новости.

Панов указал на то, что власти США не имели права снимать флаги, так как для этого нужно было проникнуть на территорию дипсобственности, что невозможно без разрешения сотрудников посольства РФ.

Гуляем, где хотим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Гуляем где хотим"

Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Джабаров призвал арестовать американскую дипсобственность в России
Кроме того, он отметил, что по правилам флаг вывешивается на действующих дипломатических представительствах.

"В данном случае, в общем-то, флаг, может быть, и не нужен на этом представительстве, но это уже наше дело, будем ли мы это делать или нет. Если они хотели настоять на том, что нужно снять флаг, это нужно было сказать нам, и мы бы уже сами тогда принимали решение и сами его спускали и хранили", — сказал собеседник агентства.

Панов также назвал справедливой оценку российского посольства в США данного акта как недружественного.

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Недружественные шаги США мешают налаживанию отношений, заявил посол России
В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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