На шахте в Донбассе погибли три горняка

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Три горняка погибли, двое пострадали в результате взрыва газо-воздушной смеси на шахте в Шахтерске в Донбассе, заявили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По данным МЧС, два горняка пострадали. Они были госпитализированы в больницу Шахтерска. Тела еще троих найдены в забое разрезной печи.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.