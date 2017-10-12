На шахте в Донбассе погибли три горняка

Шахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске на Донбассе. Архивное фото

Шахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске на Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Три горняка погибли, двое пострадали в результате взрыва газо-воздушной смеси на шахте в Шахтерске в Донбассе, заявили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Шахтерске на территории общества с ограниченной ответственностью "Шахтерская промышленная группа" в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось пять человек", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, два горняка пострадали. Они были госпитализированы в больницу Шахтерска. Тела еще троих найдены в забое разрезной печи.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.