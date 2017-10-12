Российская делегация может не поехать в США из-за снятых флагов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума рассматривает возможную отмену одной из запланированных поездок в США в связи со снятием российских флагов с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.
По мнению депутата, по такому поводу реагировать должна не Госдума, а МИД РФ и исполнительная власть. "Но то, что от нас зависит… сейчас мы рассматриваем возможность отмены запланированной поездки в США одной из наших делегаций", — добавил Толстой.
Подробностей про поездку депутат рассказывать не стал, так как "это информация пока неофициальная".