Во Франции экологи проникли на АЭС и запустили салют

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Международная экологическая организация Greenpeace заявила, что в четверг утром ее активисты проникли на территорию французской атомной электростанции Каттеном и запустили оттуда салют, чтобы показать низкий уровень защиты атомных предприятий страны.

Ранее Greenpeace опубликовала доклад, в котором предупредила об опасности атак на атомные станции Франции и Бельгии из-за низкого уровня их защиты. Как указано в докладе, особую тревогу экспертов вызывает уровень безопасности бассейнов с ядерными отходами, это в случае нападения может спровоцировать аварию.

"Наши активисты проникли на территорию АЭС Каттеном в Мозеле", — сообщается в аккаунте организации в Twitter. К публикации прикреплена фотография салюта.

Представитель атомного подразделения Greenpeace Янник Русселе в эфире радиостанции France Info рассказал, что активисты не только смогли проникнуть на территорию станции, но и запустить салют рядом с бассейном выдержки отработавшего топлива. "Мы проникли на территорию АЭС и запустили салют около бассейна… Салют длился две с половиной минуты… Этими действиями мы, очевидно, хотели потрясти умы и показать, что эти предприятия невероятно уязвимы", — заявил он.

В компании EDF, управляющей атомными объектами Франции, сообщили, что проникновение активистов на территорию комплекса никак не повлияло на его безопасность, нарушителей порядка задержали правоохранительные органы. "Активисты Greenpeace находятся на территории. Их остановили жандармы. Доступа к атомной зоне нет. На безопасность предприятия это не повлияло", — сообщается в Twitter АЭС Каттеном.