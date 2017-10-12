Силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, реактивных систем залпового огня, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрела повреждение получило одно домостроение в Коминтерново", — добавили в ведомстве.