Силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (132)

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, реактивных систем залпового огня, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрела повреждение получило одно домостроение в Коминтерново", — добавили в ведомстве.