Турция размещает танки на границе с Ираком, сообщили СМИ

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Танковые подразделения из различных военных частей Турции передислоцированы в приграничную с Ираком провинцию Ширнак, сообщает в четверг агентство Anadolu.

По данным военных источников, танки будут размещены непосредственно на границе с Ираком в районе проведения совместных военных учений Ирака и Турции, начатых в сентябре вблизи КПП "Хабур" в районе Силопи в связи с проведенным в Иракском Курдистане референдумом о независимости. В целях безопасности бронетехника прибыла в район границы в ночное время суток.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Багдад предпринял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией.