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"Позорное событие": Госдеп снял флаги с российских дипломатических объектов

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (111)
09:3712.10.2017
(обновлено: 09:38 12.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание российского торгового представительства в ВашингтонеЗдание российского торгового представительства в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представители американских властей сняли российские флаги с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. Об этом сообщило посольство в Вашингтоне.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", — заявили в дипведомстве.

Российская сторона назвала случившееся "позорным событием" и потребовала незамедлительно вернуть государственные символы России на место и не допускать произошедшего впредь.

В Госдепартаменте подтвердили, что флаги действительно были сняты, однако называть причину не стали. Также в американском дипломатическом ведомстве пояснили, что государственные символы России оставлены на хранение в этих зданиях.

Закрытие и обыск дипломатических объектов

Генеральное консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта были закрыты в начале сентябре. Как заявляли в Госдепартаменте, это была ответная мера на решение Москвы сократить численность американского дипломатического персонала в России, чтобы уравнять с числом российских дипломатов в США.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson
Кремль назвал закрытие дипмиссий в США рейдерским захватом
 

Позже в Белом доме заявили, что распоряжение закрыть консульства отдал лично президент Дональд Трамп, и у него нет планов "обсуждать это решение".

В Кремле ситуацию с дипобъектами назвали рейдерским захватом и пообещали подготовить ответные меры.

Когда дипломаты освобождали здание и проводили мероприятия по консервации помещения, к ним несколько раз приезжала по вызову пожарные бригады и инспектор-эколог. Вскоре же после закрытия в зданиях дипобъектов ФБР провело обыски. В Госдепе такие действия объяснили обеспечением "безопасности и защиты" консульств. Обыски прошли в Сан-Франциско и Вашингтоне.

"Работы" на крыше

Через несколько дней российский МИД опубликовал видеозапись, где видно, как американские силовики проводят "неизвестные работы" на крыше здания генконсульства в Сан-Франциско.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson
Американские силовики ведут работы на крыше генконсульства в Сан-Франциско

Дипломаты обратили внимание на то, что ведомству неизвестно, кем являются люди на кадрах. В ведомстве также возмутились, что неизвестные "хозяйничают без разрешения" и "уродуют" дорогой паркет в здании генконсульства, а их поведение сравнили с "рейдерским захватом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что Москва установит паритет в условиях работы американских дипломатов в России и российских в США.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские  закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — отметил министр.

Судебный иск

Сотрудник Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США у входа в Генеральное консульство России в Сан-Франциско, США. 3 октября 2017
© REUTERS / Stephen Lam
В России не отказались от иска из-за захвата генконсульства в Сан-Франциско
Президент Владимир Путин поручил МИД собрать все необходимые материалы для обращения в суд из-за действий американских властей.

По данным дипведомства, сейчас дипломаты собирают необходимый пакет документов для подачи иска и советуются с адвокатами.

Как сообщил РИА Новости глава департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко, некоторые американские юристы уже выразили готовность сотрудничать с Россией по этому вопросу. Однако, как заметил Борисенко, процесс займет много времени

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