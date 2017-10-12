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Киргизия готовится к президентским выборам

09:2212.10.2017
(обновлено: 09:23 12.10.2017)
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© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкСтолица Киргизии Бишкек. Архивное фотоСтолица Киргизии Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости, Юлия Орлова. Жители Киргизии в ближайшее воскресенье выберут нового президента. Подготовка к голосованию идет полным ходом, но избирательную кампанию омрачили несколько громких скандалов.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Киргизии гарантировал мирную передачу власти после выборов
Срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, избранного в 2011 году, заканчивается 1 декабря нынешнего года, и он не может повторно баллотироваться в президенты — согласно конституции Киргизии, один человек может только единожды занимать высокий пост.

Центризбирком создал 2375 избирательных участков для голосования, в том числе 37 откроются при учреждениях МИД за пределами страны. В работе участковых избирательных комиссией задействованы 24 тысячи человек. Участки по всей стране начнут работу в 08.00 (05.00 мск) и закроются в 20.00 (17.00 мск).

Как сообщила РИА Новости председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии Нуржан Шайлдабекова, пока никакая из общественных организаций не заявляла о намерении проводить exit polls в процессе голосования.

Пресс-служба МВД сообщила, что с 12 октября личный состав переведен на усиленный режим несения службы, в том числе усилят охрану стратегических объектов. Всего в обеспечении безопасности в период выборов задействованы около 9 тысяч сотрудников МВД, из них 5 тысяч будут непосредственно прикреплены и избирательным участкам.

Первые в истории

К предстоящим выборам приковано внимание не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Впервые в истории маленькое и небогатое государство Центральной Азии пытается провести демократические выборы с использованием современных технологий, которые, по задумке властей, смогут обеспечить абсолютно честный и прозрачный процесс передачи власти.

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Аскар Акаев: ни у одного политического лидера в мире нет волшебной палочки
Интерес подогревает и тот факт, что 6,5-миллионная Киргизия за последние двенадцать лет пережила две революции, завершившиеся падением президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Детонатором обоих переворотов стали несправедливые, с точки зрения рядовых граждан, выборы.

Наученный опытом своих предшественников, Атамбаев поставил своей целью обеспечить мирную передачу власти и сменяемость правящих элит, как того требуют законы демократического общества.

"Эти выборы имеют историческое значение для Киргизстана, для стабильности страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Поэтому особо важно обеспечить проведение максимально прозрачных и чистых выборов, создав все условия для демократичной и открытой конкуренции, чтобы результаты выборов, которые будут определены народом, не вызывали никаких сомнений ни у граждан страны, ни у участников избирательной кампании", — заявил Атамбаев во время встречи с общественностью.

"Чертова дюжина" кандидатов

Города мира. Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Лидеры киргизской оппозиции объединятся
Выдвижение кандидатов началось 15 июня. Первоначально в ЦИК страны поступили заявления от 59 претендентов, пятеро из которых, по данным комиссии, привлекались к уголовной ответственности. Два кандидата в прошлом имели судимость, двое находились под следствием, в отношении еще одного дело было прекращено в связи с отсутствием доказательств.

Для регистрации в качестве кандидатов участникам гонки было необходимо было собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти обязательное тестирование на знание государственного языка.

В результате 37 гражданам было отказано в регистрации, в том числе на этапе проверки подписных листов был снят с гонки лидер оппозиции Омурбек Текебаев. ЦИК первоначально принял его подписные листы с 38 тысячами подписей, однако впоследствии все подписи были признаны недействительными из-за того, что бланки были напечатаны с нарушением законодательства.

Вид на город Бишкек, Киргизия. Архивное фото
© Flickr / zsoolt
Пять кандидатов в президенты Киргизии имели проблемы с законом
Всего официальные мандаты получили 13 кандидатов, два из которых в последний момент приняли решение о снятии с гонки. Однако их фамилии остались в уже напечатанных бюллетенях и члены участковых избирательных комиссий были вынуждены вручную вычеркивать их из трех с лишним миллионов бланков для голосования.

В 2011 году на пост главы Киргизии претендовали 83 человека, в избирательных бюллетенях числились 23 участника гонки.

Биометрика и электроника

Конституция Киргизии предусматривает крайне жесткие условия для всех кандидатов. В частности, чтобы избежать использования административного ресурса, все участники гонки должны были сложить на время выборов свои властные полномочия. Так поступил и экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК). Он, а также один из руководителей оппозиции и тоже бывший премьер Омурбек Бабанов, согласно опросам, являются лидерами президентской гонки.

Бишкек. Архивное фото
© Фото : Vmenkov
В Киргизии стартует информкомпания "Проверь себя в списках"
Выборы впервые в истории пройдут на базе электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.

Как сообщила РИА Новости глава ЦИК, высокий технологический уровень выборов позволил решить ряд вопросов, связанных с фальсификацией и манипуляциями, которые практиковались при прежних режимах.

"Все помнят, что у нас были времена, когда итоги голосования нещадно фальсифицировались. У нас две были беды: голосование за другое лицо — так называемая "карусель" — и вбросы бюллетеней пачками. "Карусели" исключили через биометрическую идентификацию – это самый высший уровень идентификации избирателей на сегодняшний день. Вбросы исключили через автоматические считывающие урны. Достоверность обеспечивается не только электронным сводом голосов, она обеспечивается прозрачностью итогов на каждом участке. Отражение данных на каждом избирательном участке сразу после завершения голосования — это главный признак прозрачности и достоверности", — отметила она.

Шайлдабекова подчеркнула, что "для свободного волеизъявления граждан важно, чтобы оно было отражено и учтено в итогах, а также необходимо, чтобы организатор выборов обеспечил достоверность подсчета голосов, и мы это делаем".

Скандалы

Не обошлось в ходе избирательной кампании и без скандалов. За две недели до выборов спецслужбы Киргизии задержали лидера политической партии "Кыргызстан", экс-главу правящей коалиции парламента Канатбека Исаева.

Флаг Киргизии. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Власти Киргизии узнали о подготовке беспорядков в день выборов
Его обвиняют в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах одного из кандидатов. В госкомитете нацбезопасности считают, что Исаев и его сторонники, "с целью прихода к власти незаконным, насильственным путем, вынашивали план по дестабилизации обстановки в стране, включая регионы республики во время и после выборов президента под предлогом о якобы сфальсифицированных итогах голосования". Исаев и сам баллотировался на пост президента, но ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру.

В понедельник пресс-служба президента Киргизии сообщила о выявлении фактов подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков, причем финансовая поддержка им оказывалась из-за рубежа. В итоге Атамбаев отменил запланированный на 10-11 октября визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ.

Еще один крупный скандал вызвало заявление президента о вмешательстве иностранных государств в процесс выборов в Киргизии. В своей речи за неделю до голосования Атамбаев прямо обвинил власти соседнего Казахстана в попытке "повлиять на выбор народа" и "навязать своего кандидата". МИД Казахстана назвал эти заявления недопустимыми и провокационными.

Наблюдателей будет много

По данным ЦИК Киргизии, следить за выборами будут около 800 международных наблюдателей, в том числе около 200 представителей миссии СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, парламентское собрание Союза Белоруссии и России, исполнительный комитет СНГ.

В мониторинге президентской гонки также примут участие около 400 международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Всего аккредитацию получили представители из 52 стран и 46 международных организаций. Также о своем желании вести мониторинг заявили 10 киргизских общественных организаций.

"Всего с наблюдателями от штабов кандидатов на каждом участке республики будут дежурить не менее 15 независимых наблюдателей", — сообщила глава ЦИК.

Смета расходов на выборы, выделенных из бюджета государства, превысит 671,5 миллиона сомов (около 9,9 миллиона долларов). Из них на второй тур в случае его необходимости предусмотрены 132 миллиона сомов (1,9 миллиона долларов).

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