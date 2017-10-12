Россия модифицировала антивирус "Касперского" для шпионажа, пишет WSJ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти модифицировали антивирус "Касперского", превратив его в инструмент для шпионажа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, с его помощью Москва сканировала компьютеры по всему миру в поисках американских правительственных документов — в частности, с помощью запроса "совершенно секретно".

WSJ отмечает, что американская разведка потратила месяцы на эксперименты с программным обеспечением "Касперского" в попытке выяснить, можно ли с его помощью находить секретные документы на американских компьютерах.

"Эти эксперименты убедили чиновников, что антивирус "Касперского" использовался для распознавания секретной информации", — говорится в статье. По словам одного из чиновников, представители компании "не могли об этом не знать".

В середине сентября власти США заявили, что продукция "Лаборатории Касперского" угрожает национальной безопасности страны, и ввели запрет на ее использование в госучреждениях.

Как сообщили накануне газеты New York Times и The Washington Post, запрет связан с информацией, которую американские спецслужбы якобы получили от своих израильских коллег. По их информации, в 2015 году российские правительственные службы украли секретные документы у сотрудника АНБ, на домашнем компьютере которого был установлен антивирус "Касперского".

Представители "Лаборатории Касперского" заявили, что им об этой ситуации ничего не известно, и выразили готовность сотрудничать с США, чтобы развеять "любую обеспокоенность". Компания неоднократно заявляла, что не помогала какому бы то ни было правительству заниматься кибершпионажем.

"Лаборатория Касперского" также выразила готовность предоставить американским властям исходный код программного продукта, однако координатор Белого дома по кибербезопасности заявил, что "не доверяет исходному коду" компании, поскольку он якобы может меняться ежедневно