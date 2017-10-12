На острове Суматра произошло извержение вулкана

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Как сообщил представитель управления, в четверг утром вулкан выбросил столб пепла высотой 2 километра.

"Извержение не привело к жертвам, вызвало эвакуацию", — говорится в сообщении Нугрохо. По его словам, накануне вулкан также извергался, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 километра.

Высота вулкана Синабунг составляет 2 тысячи 460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.