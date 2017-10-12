ХАМАС объявило о новых договоренностях с ФАТХ о межпалестинском примирении

ГАЗА, 12 окт — РИА Новости. Соперничающие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС достигли новых договоренностей о преодолении междоусобного конфликта по итогам переговоров, состоявшихся при посредничестве Египта, сообщил вещающий в секторе Газа телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на представителя ХАМАС Тахира ан-Нуну.

Он пообещал, что детали соглашения будут представлены позднее в четверг на пресс-конференции в Каире.

"Обе стороны проведут пресс-конференцию в Каире в полдень, чтобы объявить об условиях соглашения", — цитирует ан-Нуну близкий к ХАМАС телеканал.

ХАМАС последние десять лет правит в двухмиллионном секторе Газа, которой живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с Израилем и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.

На прошлой неделе соперничающие движения сделали значимый шаг к примирению и восстановлению целостности политической системы, когда в сектор Газа с Западного берега прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления анклавом.