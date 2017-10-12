В Ираке террорист-смертник подорвался в кафе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в среду в восточной части иракской провинции Анбар, семь человек погибли, 15 получили ранения, сообщает новостной портал Iraqi News со ссылкой на МВД страны.

"В результате атаки, которую осуществил террорист с поясом смертника в кафе в регионе аль-Давар, город Хит, погибли семь человек, 15 ранены", — заявил представитель МВД Саад Маан (Saad Maan).

Агентство Ассошиэйтед Пресс также сообщает о 15 пострадавших, но о большем числе погибших – 11.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.