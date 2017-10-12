Антонов: действия США подрывают веру в улучшение двусторонних отношений

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Действия Вашингтона подрывают веру в улучшение российско-американских отношений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В эфире телеканала "Россия 24" он напомнил о недавнем визите в США главы МИД России Сергея Лаврова и его встрече с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
По его словам, "печально то, что нынешние, сегодняшние действия США подрывают эту веру, этот оптимизм".
"Но я хочу верить, что официальный Вашингтон одумается, и будут сделаны правильные выводы из наших слов, и наши отношения нормализуются", — подчеркнул посол.