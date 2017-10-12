Трамп не намерен заранее говорить о своих шагах по КНДР

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заранее говорить о своих действиях в отношении КНДР.

В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий попросил Трампа прокомментировать его слова о "затишье перед бурей", которые американский лидер произнес в связи с КНДР. Трамп дал пространный и уклончивый ответ, заметив, что проблема КНДР существовала "и 25, и 15, и десять, и пять лет назад". По его словам, "это было ни только при (предыдущем президенте Бараке) Обаме, но, безусловно, Обама не заботился об этом".

Трамп еще раз "уколол" своего предшественника на посту, отметив, что тот неоднократно заранее заявлял о своих действиях. "Я помню, как было в случае с наступлением на (захваченный в то время боевиками иракский город) Мосул. Говорили: мы будем атаковать Мосул через четыре месяца, через три месяца", — сказал он.

"Я не говорю, что я что-то делаю. И я не говорю, что я что-то не делаю", — подчеркнул Трамп, имея в виду шаги по отношению к КНДР.

Трамп также отметил полезную роль, которую играет в решении ситуации с Пхеньяном Китай. "Похоже, что Китай очень полезен. Они перекрывают банковские потоки КНДР и делают много других вещей, которых не было раньше", — сказал Трамп.