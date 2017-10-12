Трамп не намерен заранее говорить о своих шагах по КНДР

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заранее говорить о своих действиях в отношении КНДР.
В ходе интервью телекомпании Fox News ведущий попросил Трампа прокомментировать его слова о "затишье перед бурей", которые американский лидер произнес в связи с КНДР. Трамп дал пространный и уклончивый ответ, заметив, что проблема КНДР существовала "и 25, и 15, и десять, и пять лет назад". По его словам, "это было ни только при (предыдущем президенте Бараке) Обаме, но, безусловно, Обама не заботился об этом".
"Я не говорю, что я что-то делаю. И я не говорю, что я что-то не делаю", — подчеркнул Трамп, имея в виду шаги по отношению к КНДР.
Трамп также отметил полезную роль, которую играет в решении ситуации с Пхеньяном Китай. "Похоже, что Китай очень полезен. Они перекрывают банковские потоки КНДР и делают много других вещей, которых не было раньше", — сказал Трамп.