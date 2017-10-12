Трамп объяснил поражение демократов на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы используют расследование о так называемом "вмешательстве РФ" в американские выборы в качестве оправдания своего поражения.
"Оправдание, которое демократы использовали, когда проиграли выборы", — сказал глава государства в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого опубликованы на ее сайте.
Однако, по его словам, "это не была Россия, это был плохой кандидат".
На президентских выборах в ноябре 2016 года республиканец Трамп победил демократку Хиллари Клинтон. После этого в США начали расследование по так называемому "влиянию РФ" на американские выборы. Кремль неоднократно называл подобные обвинения необоснованными.