Загадочное слово Трампа "covfefe" стало названием марки красного вина

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американская винодельня City Winery представила новое красное вино Covfefe, названное в честь загадочного слова, размещенного в одном из сообщений президента США Дональда Трампа в его официальном Twitter-аккаунте.

"Это вино выражает ценности, которыми мы дорожим – широта взглядов, способность видеть человеческое в других, делиться вином в непринужденной атмосфере", — сказано в описании вина на сайте винодельни. Как отмечает магазин, 20% от продаж вина, стоимость которого составляет 37 долларов за бутылку, будут переданы в Американский союз защиты гражданских свобод (англ. American Civil Liberties Union, ACLU).

В мае текущего года Трамп написал в Twitter "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Между тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".