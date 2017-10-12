МОСКВА, 12 РИА Новости. Американский Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США, заявило посольство в Вашингтоне.
Исчезновение флагов
В последующем стало известно, что российский государственный символ сняли с торгпредства в Вашингтоне. Эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.
Как говорится в сообщении посольства, российские дипломаты уже направили протест в связи со снятием флагов России.
Российские дипломатические объекты переданы американской стороне в начале сентября по требованию Госдепа. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что такие меры являются ответом на предложение Москвы сократить численность сотрудников американской дипломатической миссии в России. Российская сторона назвала действия Вашингтона недружественным шагом.
Объяснение Госдепа
В госдепартаменте подтвердили факт снятия российских флагов с закрытых дипломатических объектов.
We demand immediately returns🇷🇺flags at @ConsulRussiaSF @RusTradeUSA buildings, prevents such incidents in t/ future https://t.co/lQsxkn7YxQ pic.twitter.com/u6WKM8iXvS— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 11 октября 2017 г.
Однако американские дипломаты не стали уточнять, почему был произведен данный шаг и когда флаги будут возвращены на место.
В американском дипломатическом ведомстве также рассказали, что закрытое российское торговое представительство в Нью-Йорке находилось в офисе в коммерческом здании и потому не имело флага.
Реакция российской стороны
Российское посольство в Вашингтоне потребовало, чтобы американская сторона немедленно вернула флаги на здание Торгового представительства России в Вашингтоне и не допускала в дальнейшем подобные случаи.
Также дипведомство заявило протест американской стороне и назвало произошедшее "очередным позорным событием".
В свою очередь, торговый представитель России в США Александр Стадник назвал снятие российского флага со здания торпредства "откровенной и наглой провокацией". Также Стадник усомнился в уровне IQ в американской администрации.
"Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.