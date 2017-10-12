МОСКВА, 12 РИА Новости. Американский Госдеп снял государственные символы России с закрытых российских дипломатических объектов в США, заявило посольство в Вашингтоне.

Исчезновение флагов

Ранее российское посольство сообщило, что американские власти сорвали флаги России с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско.

В последующем стало известно, что российский государственный символ сняли с торгпредства в Вашингтоне. Эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Как говорится в сообщении посольства, российские дипломаты уже направили протест в связи со снятием флагов России.

Российские дипломатические объекты переданы американской стороне в начале сентября по требованию Госдепа. В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что такие меры являются ответом на предложение Москвы сократить численность сотрудников американской дипломатической миссии в России. Российская сторона назвала действия Вашингтона недружественным шагом.

Объяснение Госдепа

В госдепартаменте подтвердили факт снятия российских флагов с закрытых дипломатических объектов.

"Флаги с бывших консульских объектов российской собственности в Сан-Франциско и в Вашингтоне были сняты. Они находится на безопасном хранении в здании", — сообщил РИА Новости представитель американского ведомства.Однако американские дипломаты не стали уточнять, почему был произведен данный шаг и когда флаги будут возвращены на место.

В американском дипломатическом ведомстве также рассказали, что закрытое российское торговое представительство в Нью-Йорке находилось в офисе в коммерческом здании и потому не имело флага.

Реакция российской стороны

Российское посольство в Вашингтоне потребовало, чтобы американская сторона немедленно вернула флаги на здание Торгового представительства России в Вашингтоне и не допускала в дальнейшем подобные случаи.

"Требуем незамедлительно вернуть российские флаги на консульство в Сан-Франциско и на торгпредство в Вашингтоне", — заявило посольство в микроблоге Twitter

Также дипведомство заявило протест американской стороне и назвало произошедшее "очередным позорным событием".

В свою очередь, торговый представитель России в США Александр Стадник назвал снятие российского флага со здания торпредства "откровенной и наглой провокацией". Также Стадник усомнился в уровне IQ в американской администрации.

"Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — сказал он.