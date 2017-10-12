Эксперт заявил о сговоре между американскими СМИ и социальными сетями

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Между ведущими СМИ США и крупнейшими социальными платформами в интернете существует сговор с целью продвижения материалов, заявил в среду в эфире телеканала RT America официальный представитель портала Project Veritas Стивен Гордон.
Подобные действия ключевых СМИ и интернет-компаний Гордон назвал "курированием" информационного пространства.
Он также отметил "высокую степень недоверия между СМИ и простыми американцами". По его мнению, "люди больше доверяют юристам, чем газетам и телекомпаниям".
Ранее журналист Джеймс О'Киф, известный расследованиями, снятыми на скрытую камеру, обвинил ведущую газету США New York Times и ведущий видеосервис YouTube в сговоре с целью продвижения материалов в социальных сетях в нарушение заявленных принципов работы видеосервиса.
Газета New York Times заявила, что Дадич находился на невысокой должности и, по всей видимости, нарушил этические принципы в ходе своей работы в редакции.
Гордон назвал такую реакцию "интересной". По его словам, издание "не опровергло истинность того, что мы сказали". "В New York Times просто сказали, что это сотрудник на невысокой должности", — добавил он.-0-