Эксперт заявил о сговоре между американскими СМИ и социальными сетями

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Между ведущими СМИ США и крупнейшими социальными платформами в интернете существует сговор с целью продвижения материалов, заявил в среду в эфире телеканала RT America официальный представитель портала Project Veritas Стивен Гордон.

"Между ключевыми СМИ в США и крупнейшими интернет-платформами существует сговор", — сказал он. По его словам, "это вовсе не откровение, а то, о чем известно".

Подобные действия ключевых СМИ и интернет-компаний Гордон назвал "курированием" информационного пространства.

Он также отметил "высокую степень недоверия между СМИ и простыми американцами". По его мнению, "люди больше доверяют юристам, чем газетам и телекомпаниям".

Ранее журналист Джеймс О'Киф, известный расследованиями, снятыми на скрытую камеру, обвинил ведущую газету США New York Times и ведущий видеосервис YouTube в сговоре с целью продвижения материалов в социальных сетях в нарушение заявленных принципов работы видеосервиса.

О'Киф на портале Project Veritas опубликовал два видео, снятых скрытой камерой. По его заявлению, на первом видео Ник Дадич, который занимается в New York Times продвижением видео, признается в манипулировании социальными сетями. На другом видео, по заявлению О'Кифа, запечатлен сотрудник YouTube Эрнест Петти, который признает, что требуется "человеческое вмешательство" при отборе видео.

Газета New York Times заявила, что Дадич находился на невысокой должности и, по всей видимости, нарушил этические принципы в ходе своей работы в редакции.

Гордон назвал такую реакцию "интересной". По его словам, издание "не опровергло истинность того, что мы сказали". "В New York Times просто сказали, что это сотрудник на невысокой должности", — добавил он.-0-