МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинский лидер Петр Порошенко раскритиковал идею президента Чехии Милоша Земана, который предложил России заплатить Украине "компенсацию за Крым".

Порошенко, выступая на Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что трибуна ПАСЕ создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", — добавил украинский президент.

В своем выступлении президент Украины также заявил, что Киев готов провести референдум по статусу полуострова. Однако, как отметил сам Порошенко, пока рано говорить о плебисците, так как, по его мнению, это станет возможным лишь после "восстановления суверенитета над Крымом".

Предложение Земана

Во вторник Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, отметил, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации — это свершившийся факт.

По словам лидера Чехии, Украина и Россия могли бы приступить к диалогу по этому вопросу, в ходе которого российская сторона могла бы выплатить Киеву компенсацию за Крым деньгами либо же в форме поставок нефти или газа.

"Откровенный цинизм"

Земан также процитировал высказывание бывшего президента Германии Цоахима Гаука, который в 2015 году заявил, что "вернуть Крым означало бы войну с Россией, а войны с Россией никто не хочет".

В украинском министерстве иностранных дел также раскритиковали предложение Земана. На сайте внешнеполитического ведомства опубликовали заявление, в котором говорится, что легитимация "аннексии Крыма" путем "продажи" части территории страны недопустима для современной Европы.

"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", — заявили в МИД.

"Крым не продается"

В Верховной раде Украины также выразили свое несогласие с предложением президента Чехии.

Так, вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко назвала идею о компенсации за полуостров "чудовищным в своем цинизме".

Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба также жестко раскритиковал предложение Милоша Земана.

"Ответ ему один: Крым не продается", — написал украинский дипломат своей странице в Facebook.

Алексей Гончаренко, являющийся членом делегации Украины в ПАСЕ, в свою очередь, считает, что Киев должен разработать ответ на заявление президента Чехии.

"Противоречит внешней политике страны"

"Считаю, что Украина всеми дипломатическими средствами и способами обязана отреагировать на недопустимые и чудовищные заявления господина Земана. Он сказал это не за рюмкой чая, а на важнейшей европейской площадке", — написал он в Facebook

В Чехии также не поддержали предложение Милоша Земана. Так, премьер страны Богуслав Соботка отметил, что выступление президента в ПАСЕ противоречит внешней политике страны.

"Президент не имел на это мандата от чешского правительства. Чехия защищает уважение к международному праву. Санкции ЕС против России увязаны с выполнением минских договоренностей, без наполнения этих соглашений их (санкции) нельзя отменить", — написал Соботка на своей странице в Twitter.

"Не выдерживает никакой критики"

В России также раскритиковали предложение президента Чехии касательно компенсации за Крым.

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крым — это не предмет сделки. Он также заявил, что идею Земана можно только приветствовать, "однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет", — добавил Слуцкий.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью радио Sputnik предположил, что основная идея в предложении Земана заключается в том, что Крым безвозвратно стал частью России.

Крымские власти, в свою очередь, заявили, что вопрос принадлежности полуострова к Российской

Федерации не подлежит сомнению и закрыт окончательно.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине.

Позиция европейских государств

Позиции европейских стран касательно вхождения Крыма в состав России значительно разнятся. В частности, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к Российской Федерации. Турецкий президент назвал "незаконной аннексией" вхождение Крыма с состав России, а также заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины. Об этом Эрдоган сказал на брифинге с Порошенко.