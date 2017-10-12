Украина направила Венгрии ноту протеста‍

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья", сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в Twitter.

При этом не уточняется, где планируют провести акцию.

Готовы к диалогу



Министр иностранных дел Украины заявил, что намерен посетить Будапешт, где надеется на конструктивный диалог с венгерскими властями по поводу закона об образовании, который был принят Киевом.

Также Климкин сообщил, что удивлен недовольством Венгрии украинским законом об образовании и ее заявлениями о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В связи с этим министр заявил о намерении обсудить вопрос об ассоциации на встрече в Будапеште.

"Что касается Венгрии, то там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию… Буду завтра разговаривать в Венгрии и говорить: либо мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где изучается венгерский, а это является мифом, что будут увольняться какие-то учителя… либо у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что это будет завтра", — отметил Климкин.

Кроме того, глава украинского МИД сказал, что готов к диалогу с Венгрией "на всех уровнях" и пообещал поднять тему выдачи гражданам Украины венгерских паспортов.

"На Закарпатье нет сепаратизма"

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщал, что в регионе нет сепаратистских или антиукраинских настроений.

Глава области также отметил, что регион по большей части остается дотационным и зависимым от финансирования со стороны Киева. Помимо этого, по словам губернатора, у области есть долги в сферах медицины, образования и т.д.

"Область была, есть и будет составной частью Украины. Вместе с тем. Закарпатье остается дотационным на 76% (некоторые районы — более чем на 98%) и зависимым от вливаний из государственного бюджета Украины. Сейчас область находится в очень трудном финансовом положении. Из-за перекосов с дотациями и субвенциями возникла задолженность в медицинской, образовательной и других сферах", — заявил Москаль.

Однако губернатор считает, что если Киев хочет, чтобы Закарпатье не выходило из состава страны, то украинскому правительству необходимо учитывать потребности региона.

"Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует", — сообщил он.