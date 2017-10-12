РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украина направила Венгрии ноту протеста‍

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (127)
03:2312.10.2017
01000
© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья", сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

Здание парламента Венгрии в Будапеште
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Эксперт: если Венгрия по санкциям объединится с Чехией, Киеву станет тяжело

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в Twitter.

При этом не уточняется, где планируют провести акцию.

Готовы к диалогу

Министр иностранных дел Украины заявил, что намерен посетить Будапешт, где надеется на конструктивный диалог с венгерскими властями по поводу закона об образовании, который был принят Киевом.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
В Раде ответили на критику со стороны Венгрии

Также Климкин сообщил, что удивлен недовольством Венгрии украинским законом об образовании и ее заявлениями о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В связи с этим министр заявил о намерении обсудить вопрос об ассоциации на встрече в Будапеште.

"Что касается Венгрии, то там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию… Буду завтра разговаривать в Венгрии и говорить: либо мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где изучается венгерский, а это является мифом, что будут увольняться какие-то учителя… либо у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что это будет завтра", — отметил Климкин.

Кроме того, глава украинского МИД сказал, что готов к диалогу с Венгрией "на всех уровнях" и пообещал поднять тему выдачи гражданам Украины венгерских паспортов.

"На Закарпатье нет сепаратизма"

Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщал, что в регионе нет сепаратистских или антиукраинских настроений.

Глава области также отметил, что регион по большей части остается дотационным и зависимым от финансирования со стороны Киева. Помимо этого, по словам губернатора, у области есть долги в сферах медицины, образования и т.д.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AFP 2017 / DPA/Bernd von Jutrczenka
Политолог: Венгрия реагирует на существенный вызов, брошенный Украиной

"Область была, есть и будет составной частью Украины. Вместе с тем. Закарпатье остается дотационным на 76% (некоторые районы — более чем на 98%) и зависимым от вливаний из государственного бюджета Украины. Сейчас область находится в очень трудном финансовом положении. Из-за перекосов с дотациями и субвенциями возникла задолженность в медицинской, образовательной и других сферах", — заявил Москаль.

Однако губернатор считает, что если Киев хочет, чтобы Закарпатье не выходило из состава страны, то украинскому правительству необходимо учитывать потребности региона.

"Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует", — сообщил он.

Язык Киев подвел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Язык Киев подвел
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена