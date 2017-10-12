Посольство России в США потребовало вернуть флаги на здание торгпредства

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США незамедлительно вернуть российские флаги на здание торгпредства РФ в Вашингтоне.
В среду со зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. В Госдепе сообщили, что флаги хранятся в зданиях, но не уточнили, почему был сделан этот шаг и когда российские государственные символы будут возвращены на место.
"Требуем незамедлительно вернуть российские флаги на консульство в Сан-Франциско и на торгпредство в Вашингтоне", — говорится в заявлении посольства в Twitter.
We demand immediately returns🇷🇺flags at @ConsulRussiaSF @RusTradeUSA buildings, prevents such incidents in t/ future https://t.co/lQsxkn7YxQ pic.twitter.com/u6WKM8iXvS— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 11 октября 2017 г.
Также опубликованы фотографии объектов дипсобственности РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско без флагов.
Это второе подобное заявление посольства РФ. Несколько часов назад, когда не было известно о снятии флагов с торгпредства, российское дипведомство требовало от властей США вернуть госсимвол на здание в Сан-Франциско и "и не допускать произошедшего впредь". Также посольство России в США заявило, что американской стороне направлен решительный протест в связи с данной ситуацией. Посольство отметило, что рассматривает это "как крайне недружественный шаг".