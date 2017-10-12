Посольство России в США потребовало вернуть флаги на здание торгпредства

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США незамедлительно вернуть российские флаги на здание торгпредства РФ в Вашингтоне.

В среду со зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. В Госдепе сообщили, что флаги хранятся в зданиях, но не уточнили, почему был сделан этот шаг и когда российские государственные символы будут возвращены на место.

"Требуем незамедлительно вернуть российские флаги на консульство в Сан-Франциско и на торгпредство в Вашингтоне", — говорится в заявлении посольства в Twitter.

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Также опубликованы фотографии объектов дипсобственности РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско без флагов.

Это второе подобное заявление посольства РФ. Несколько часов назад, когда не было известно о снятии флагов с торгпредства, российское дипведомство требовало от властей США вернуть госсимвол на здание в Сан-Франциско и "и не допускать произошедшего впредь". Также посольство России в США заявило, что американской стороне направлен решительный протест в связи с данной ситуацией. Посольство отметило, что рассматривает это "как крайне недружественный шаг".

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.