Ракета Falcon 9 успешно вернулась на Землю после запуска спутника

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, осуществила запуск телекоммуникационного спутника SES 11/EchoStar 105; первая ступень, сохраненная после запуска в феврале, совершила успешную посадку.

Компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.

Старт ракеты был дан в расчетные 01.53 мск в четверг. Ракета-носитель выводит на геостационарную переходную орбиту спутник для американского спутникового оператора EchoStar и базирующейся в Люксембурге компании SES.

Как сообщили в компании накануне старта, спутник SES 11/EchoStar 105 на орбиту выводит ракета, первая ступень которой ранее использовалась для отправки к МКС грузового корабля Dragon в феврале. Через 10 минут после старта первая ступень, доказавшая свою многоразовость успешным стартом, совершила посадку на платформу у Атлантического побережья США.

Как сообщил ведущий трансляции SpaceX, для компании это 18-ая успешно вернувшаяся после старта первая ступень Falcon 9.

Спутник двойного назначения, который придет на смену спутникам AMC-15 and AMC-18, предназначен для передачи телекоммуникационного и интернет-сигнала для нужд правительства США на территории 50 штатов Америки, а также в районе Мексиканского залива и в странах Карибского бассейна. SES-11 создан для передачи видеосигналов высокого разрешения HD и UHD.