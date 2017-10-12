У греческого острова Алонисос произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на четверг недалеко от побережья греческого острова Алонисос, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 22.49 по времени UTC (01.49 мск) в 31 километре к востоку от города Патитири, остров Алонисос. Очаг располагался на глубине шесть километров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.