"Обслужи меня на украинском": журналист устроил скандал на борту самолета

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Журналист Роман Скрыпин обвинил стюардессу венгерской авиакомпании Wizz Air в том, что она отказалась говорить с ним на украинском языке. Об этом журналист написал в своем профиле Facebook.

Скрыпин заявил, что он летел из Гамбурга в Киев рейсом Wizz Air, и бортпроводница не хотела "обслуживать" журналиста на украинском языке.

"Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. Галя зовут, если не ошибаюсь", — сообщил он.

В свою очередь, ряд украинских СМИ заявили, что Скрыпин устроил скандал на борту самолета, а стюардесса, с которой он разговаривал, была жительницей Чехии и не умела говорить по-украински, поэтому обратилась к журналисту на английском.

В компании Wizz Air прокомментировали произошедшее, сообщив, что Скрыпин занял одно из мест повышенной комфортности и отказался за это платить, прибегнув к нецензурным выражениям.