В Госдепе объяснили снятие флагов с российских дипломатических объектов

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Российские флаги, снятые с консульских объектов РФ в Сан-Франциско, хранятся в этих зданиях, сообщили РИА Новости в среду в госдепартаменте США.

"Флаги с бывших консульских объектов РФ в Сан-Франциско были бережно сняты и хранятся в безопасности в этих зданиях", — сообщили в госдепартаменте.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что американской стороне заявлен решительный протест в связи с тем, что с российских объектов дипломатической недвижимости, находящихся под контролем властей США, были сорваны флаги.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.