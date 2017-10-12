В Вашингтоне со здания торгового представительства сняли российские флаги

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдеп США снял российские флаги с торгпредства РФ в Вашингтоне, эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин.

"Да", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, снят ли российский флаг с торговой миссии.

Ранее в госдепартаменте США подтвердили, что российские флаги были сняты с бывших консульских объектов РФ в Сан-Франциско и оставлены на хранение в этих зданиях.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.