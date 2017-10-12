МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представители американских властей сорвали российские флаги с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, заявило посольство в Вашингтоне.

В связи с этим, как говорится в сообщении посольства, российские дипломаты заявили протест.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги", — отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили, что расценивают данное событие как "крайне недружественный шаг". Дипломаты призвали американские власти вернуть российские флаги на место, а также сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

"Очередное позорное событие. Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы", — добавили российские дипломаты.

Очередное позорное событие

В Сан-Франциско украли 🇷🇺флаги со зданий @ConsulRussiaSF

Требуем от американских🇺🇸властей вернуть наши госсимволы pic.twitter.com/BjiXVEVlQ4 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 11 октября 2017 г.

Закрытие российского генконсульства

В конце августа американские власти потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке до второго сентября. Как отметили в Госдепе, такие меры стали ответом на предложение Москвы Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.

Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве заявили, что действия США по российским диппредставительствам абсолютно законны.

В последующем в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии российских дипломатических объектов.

"У президента нет планов обсуждать это решение", — сообщил представитель администрации, отвечая на вопрос, планирует ли Трамп в ближайшее время провести телефонный разговор с российским лидером для обсуждения принятого решения.

В Кремле такой шаг со стороны американских властей назвали рейдерским захватом и заявили, что Москва подготовит ответные меры.

Обыски

Американские власти в начале сентября также провели и обыски в диппредставительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне, которые длились несколько часов.

Как сообщало издание Fox News со ссылкой на неназванного чиновника госдепартамента, эти "проверки" проводились для того, чтобы обеспечить "безопасность и защиту этих объектов и чтобы убедиться, что российское правительство освободило помещение".

"Беспредел на крыше"

Кроме того, российские дипломаты сообщали, что американские власти угрожали взломать входную дверь, а помещения "зачищают" сотрудники ФБР, однако в госдепе опровергли эту информация. Некоторые очевидцы, в свою очередь, сообщали, что к зданию торгового представительства в Вашингтоне действительно приезжал мастер по взлому замков.

Российский МИД опубликовал видео, где видно, как американские силовики проводят "неизвестные работы" на крыше здания Генерального консульства России в Сан-Франциско.

На странице Министерства иностранных дел России в Facebook также отметили, что представители силовых структур "хозяйничают без разрешения" и "уродуют" дорогой паркет в здании генконсульства, а их поведение сравнили с "рейдерским". Кроме того, ведомству не известно, кем являются люди на кадрах.

"Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

На равных условиях

Москва установит паритет в условиях работы американских дипломатов в России и российских в США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США", — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также сообщил, что Москва приведет условия работы "в полное соответствие с тем, что называется паритетом".

Россия подает в суд

Президент России Владимир Путин поручил МИД собрать все необходимые материалы для обращения в суд в связи с действиями американских властей. Как рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, на данный момент происходит подготовка к подаче иска.

"Мы этим (сбором документов. — Прим. ред.) занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует", — сказал он.

В последующем директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко подтвердил РИА Новости, что Россия не отказалась от намерения подать иск в американский суд в связи с ситуацией вокруг российского генконсульства. По его словам, некоторые американские юристы выразили готовность сотрудничать с Россией по этому вопросу. Однако, как заметил Борисенко, процесс займет много времени.