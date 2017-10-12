МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к Хилари Бертон, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, обвинения в адрес актера поступили вскоре после того, как он осудил приставания к женщинам со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Хилари Бертон заявила, что Бен Аффлек позволил себе непристойное отношение к ней на шоу TRL в 2003 году.

Позже Аффлек признал свою вину и извинился в своем микроблоге Twitter. "Я вел себя недостойно по отношению к госпоже Бертон и приношу свои искренние извенения", — написал он.

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 октября 2017 г.

​

Ранее Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и несколько других известных актрис, заявили, что в начале карьеры им пришлось вынести домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. В связи с этим Weinstein Company уволил продюсера.