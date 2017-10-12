МИД Украины выразил протест в связи с обысками в Крыму

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обысками в Крыму, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Как утверждает МИД Украины, в среду в Бахчисарае прошли обыски, в результате которых были задержаны шесть человек.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест… Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей крымского полуострова", — говорится в сообщении.

Ранее крымское управление ФСБ РФ сообщило, что на полуострове пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

* Запрещенная в России террористическая организация