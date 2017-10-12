ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост главы министерства внутренней безопасности, говорится в поступившем в РИА Новости в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности. Госпожа Нильсен сейчас работает первым заместителем главы аппарата Белого дома", — говорится в заявлении.

Кандидатуру Нильсен предстоит утвердить сенату. Нильсен работала заместителем предыдущего министра внутренней безопасности Джона Келли, а затем перешла вместе с Келли работать в Белый дом, где тот занял пост главы аппарата. Министерское кресло остается вакантным, обязанности министра исполняет его заместитель Эллен Дьюк.

В сообщении Белого дома отмечается, что у Нильсен большой послужной список в области безопасности, кибербезопасности, критически важной инфраструктуры, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в стратегических вопросах. Она работала в министерстве внутренней безопасности на протяжении ряда лет.

В ее послужном списке также работа на должности спецпомощника президента и директора по ряду вопросов в Совете внутренней безопасности Белого дома. Нильсен также основала консалтинговую фирму, которая занимается вопросами безопасности. В начале своей карьеры она работала корпоративным юристом и сотрудником аппарата конгресса.