Тайны украинского "Миротворца", или Почему у зайца волчий оскал

Демьян Победоносцев, Киев, специально для РИА Новости

В украинскую базу "Миротворец" попала российская певица Надежда Бабкина. От комментариев исполнительница наотрез отказалась. В архив сайта попали уже тысячи россиян самых разных профессий, но гораздо больше там граждан Украины. Если ты украинец и ты в "Миротворце", то тебя будут преследовать, могут посадить без всяких доказательств и даже убить.

О том как создавался "Миротворец", как он функционирует и как связан с украинским спецслужбами — в материале РИА "Новости".

"Скандалы, расстрелы, провокации"

Скандальную славу "Миротворец" получил не сразу. С августа 2014 года, то есть с момента запуска сайта в интернете, здесь публиковались списки "сепаратистов", то есть тех, кто был против государственного переворота, произошедшего в Киеве, и "агентов Кремля". К последним в те времена причисляли тех, кто считал неразумным с точки зрения экономики и политики разрывать отношения с Россией.

Занимались сегрегацией волонтеры из организации "Народный тыл" Георгия Туки. При этом "сепаратистов" и "агентов Кремля" волонтеры определяли самостоятельно и весьма произвольно.

Тут надо подчеркнуть, что на первом этапе волонтеры Туки могли внести в список "врагов нации" вполне патриотически настроенных украинцев. Просто патриотизм у каждого был свой. "Туковский" был антироссийским. И этим воспользовался бывший тогда внештатным советником министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который осенью 2014 стал депутатом Верховной рады. Так "майдановец" Тука, метавший в феврале 2014 коктейли Молотова в милиционеров, и ярый русофоб Геращенко, отсидевшийся в те дни в Харькове, нашли друг друга.

А потом был расстрел. В апреле 2015 "Миротворец" разместил на своем сайте имена бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и писателя и журналиста Олеся Бузины с точным указанием мест их жительства. Поздним вечером 15 апреля 2015 года неизвестные расстреляли возле собственной квартиры Калашникова, а утром следующего дня у дверей собственного подъезда — Олеся Бузину. Убийц Калашникова не нашли, предполагаемые убийцы Бузины ожидают своей участи, находясь вот уже год под домашним арестом. Откуда у них появился адрес Олеся, пока неизвестно, будем ожидать, что они скажут в суде.

Зато точно известно, что о жертвах расстрела сказал основатель сайта "Миротворец" Георгий Тука. По его словам, он не собирается переживать "из-за каких-то двух подонков, которые виноваты в войне". Хотя, например, Бузина был против войны. А Калашников собирался провести мирную демонстрацию 9 мая в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Карьера у Туки после этого заявления пошла в гору. Сначала он был назначен президентом Петром Порошенко главой Луганской областной военно-гражданской администрации, а еще позже — заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. От руководства "Миротворца", судя по всему, он отошел.

Зато в деятельности "сайта-доносчика", как его называют в журналистской среде, стал активно участвовать Антон Геращенко. Именно он анонсирует некоторые публикации "Миротворца" или, наоборот, сообщает в Facebook о фигурантах очередного "миротворческого" расследования.

Так, в мае 2016 года Геращенко объявил, что скоро на "Миротворце появится список журналистов, которые были аккредитованы для работы в ДНР с 2014 по 2016 годы. А через два дня появились списки с полным перечнем данных журналистов, работавших от своих СМИ в Донбассе.

Позже главный редактор сайта "Миротворец" Роман Зайцев заявил, что все эти журналисты, получившие аккредитацию в ДНР, — пособники сепаратистов, поскольку проходили собеседование в спецслужбах непризнанной республики, что, конечно, неправда.

Но тут вышел казус. В списки попали журналисты всех мировых агентств из США, Великобритании, Франции, Германии и России.По мнению куратора Свободной школы журналистики Дмитрия Раимова, Геращенко и "Миротворец" подставили под удар 5000 журналистов по всему миру. "Нет ничего зазорного в том, что журналисты получали там аккредитацию. Такая практика есть почти при каждом военном конфликте. Но теперь многие журналисты мировых изданий попросту не поедут на восток и тем самым лишат освещение конфликта объективности", — полагает Раимов.

За журналистов вступились Совет Европы, посол Евросоюза на Украине, некоторые народные депутаты, юристы Украины, а уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась в СБУ с запросом о прекращении распространения персональных данных на сайте "Миротворец".

Последнее особенно важно, поскольку партнерами "Миротворца" на сайте были указаны СБУ и МВД Украины.

© РИА Новости Здание Службы безопасности Украины в Киеве © РИА Новости Здание Службы безопасности Украины в Киеве

И "Миротворец" закрылся. На два дня. А потом возобновил работу по другому адресу и без упоминания партнеров-спецслужб.

А еще через несколько дней, несмотря на многочисленные протесты, глава нацбанка Украины Валерия Гонтарева подписала письмо-рекомендацию всем организациям и предприятиям Украины использовать сайт "Миротворец" для получения информации, необходимой для борьбы со злоупотреблениями в финансовой сфере, а также по вопросам финансирования терроризма.

"Призрак бродит в интернете"

Сегодня сайт, по вине которого погибли как минимум два человека, а попали под пристальное внимание радикалов и националистов несколько тысяч журналистов по всему миру, периодически публикует информацию об отдельных российских звездах эстрады и кино, побывавших в Крыму. Такое пребывание "Миротворец" считает незаконным.

Правда, здесь есть некая предсказуемость. К примеру, Надежда Бабкина была в Крыму в 2014 году, а на сайте появилась только в октябре 2017-го. Просто чтобы про "Миротворца" не забывали, ему приходится периодически напоминать о себе в такой вот скандальной форме доносов с публикацией персональных данных.

Однако часть списков не случайно запаролена и остается якобы доступной только сотрудникам украинских спецслужб и пограничникам. Возможно, их там и нет вообще. Главред "Миротворца" Роман Зайцев утверждает о наличии у них 600 тысяч данных, которыми они делятся с СБУ. Но вполне возможно, что это просто фейк.

Зато всем желающим "Миротворец" предлагает сообщать (доносить) на тех, кого можно подвести под определение "сепаратист" или "агент Кремля": соседа, недруга, коллегу по работе…

О самом сайте вроде бы известно не так много.

Во-первых, он не является ни юридическим лицом, ни СМИ. Поэтому на него не распространяются законы Украины, как, впрочем, и международная юрисдикция.

Во-вторых, никому, в том числе и на Украине, неизвестно, где находится редакция сайта, абсолютно никто не знает, каким образом он финансируется.

В-третьих, ничего неизвестно о тех, кто работает на сайте, за исключением имени главного редактора Романа Зайцева. Но и его видел только один-единственный украинский журналист, корреспондент газеты "Факт" Александр Волков, которому главред "Миротворца" периодически дает интервью.

Еще известно, что сайт несколько раз менял доменное имя: сначала позиционировался как сайт НАТО (что тоже оказалось фейком), потом перерегистрировался под другим доменным именем в Канаде. Владельцем сайта вроде бы является Оксана Тинько, зарегистрированная в Таиланде, но и о ней никто ничего не знает.

О том, что Зайцев не рассказывает Волкову

Наиболее интересны с точки зрения содержания сайта интервью его главного редактора Романа Зайцева корреспонденту газеты "Факты" Александру Волкову. В них он рассказывает, как и с кем борется "Миротворец", какие расследования проводит. При этом Зайцев постоянно повторяет, что все данные, которые публикует "Миротворец", взяты из открытых источников — с других сайтов, из СМИ и соцсетей.

Но это неправда.

Во-первых, значительная часть информации получена незаконным путем — через вскрытие личной электронной почты или лички в соцсетях тех, кого сайт называет "объектом разработки".

Во-вторых, часть информации, например списки аккредитованных при ДНР журналистов или участников референдума о присоединении Донбасса к России (май 2014 года), явно получена агентурным путем. То есть выкрадена или выкуплена агентами спецслужб. А что-то просто запущено спецслужбами в качестве контрразведывательной информации.

При этом редакция сайта всячески старается завуалировать свою явную принадлежность к спецслужбам Украины. Для этого информация, которую публикует "Миротворец", почти всегда легендируется — с многословными и потому как будто абсолютно излишними подробностями того, как она попала на сайт.

Зачем это нужно спецслужбам? Дело в том, что агентурная информация, как правило, получена без санкции суда и поэтому не может быть использована в судебном процессе. А если она получена с сайта "Миротворец", то претензии к тем, кто ее выкрал, предъявить нельзя, так как они — призрак интернета.

Так, например, несколько дней назад были осуждены за содействие терроризму жители Житомира Дмитрий Василец и Евгений Тимонин. И главным доказательством в их деле как раз стала информация с "Миротворца".

И последняя деталь. Согласно информации датского издания Politiken, главный редактор сайта Роман Зайцев является бывшим сотрудником спецслужб Украины.

Сам Зайцев скрывает свое лицо даже на своей странице в Facebook. И ни один из моих украинских коллег не смог его увидеть, взять интервью или узнать о нем какие-нибудь подробности. Как будто бы Зайцева нет, как будто он — такой же фейк, как и все остальное в этом "Миротворце".

Впрочем, тут повезло только Александру Волкову из газеты "Факты", который взял у Зайцева несколько интервью. Да и правда, ну кому может дать интервью Зайцев? Конечно, только Волкову!

Хотя как журналист газеты "Факты" Волков известен только тем, что брал интервью у "миротворца" Зайцева. Никаких других публикаций у него нет.