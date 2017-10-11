Трамп допустил замену НАФТА прямыми соглашениями с Мексикой или Канадой

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

Слова Трампа, который в среду встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, приводит пресс-служба Белого дома.

"Возможно, если мы не сможем достигнуть соглашения с одной или с другой (страной), тогда мы можем заключить сделку (только) с одной (из них). Но я думаю, мы сможем сделать что-то креативное, что будет хорошо и для Мексики, и для Канады, и для США", — сказал он, отвечая на вопрос, что произойдет, если переговоры по НАФТА провалятся.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.

Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.