Трамп сообщил, что полиции Лас-Вегаса выделят миллион долларов

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранительным органам Лас-Вегаса будет выделен один миллион долларов в связи с их работой по делу о массовом расстреле людей.

"Рад сообщить, что мы выделяем один миллион долларов Лас-Вегасу, чтобы помощь местным правоохранительным органам, которые неустанно работают в связи с трагедией в прошлое воскресенье", — написал Трамп в Twitter

В воскресенье, 1 октября, 64-летний Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Трамп позднее высоко оценил действия стражей порядка во время трагедии.

Власти сначала сообщили, что стрельба шла 11 минут, после чего Пэддок выпустил более 200 пуль в охранника, который постучал в дверь номера. Охранник отделался одним легким ранением. Еще больше часа ушло у полиции на то, чтобы войти в номер и увидеть, что убийца застрелился.

Однако во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что охранник постучал в номер и получил несколько очередей в ответ за шесть минут до начала стрельбы по людям. Это вызвало критику в адрес полиции, которая оценила свою работу на "отлично". Критики заявляют, что полиция могла обезвредить преступника еще до начала стрельбы.