Маккейн заявил, что команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн заявили, что администрация президента Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против РФ.
"Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого", — заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.
Кроме того недовольство политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".
Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать "решительные" шаги в этой области.