Россия и Ирландия заявили о готовности к разноплановому сотрудничеству

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия и Ирландия выразили готовность активизировать разноплановое сотрудничество, сообщается на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, в среду в Дублине прошли консультации первого замглавы МИД РФ Владимира Титова и руководства МИД Ирландии. Ирландскую сторону представлял в том числе министр иностранных дел Саймон Ковени.

"В ходе переговоров… основное внимание было уделено состоянию и перспективам российско-ирландских отношений, отмечена важность сохранения поступательной динамики двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления связей между Россией и Ирландией", — сказано в сообщении. Участники переговоров выразили "обоюдную готовность к активизации разнопланового сотрудничества с учетом курса обеих стран на инновационное развитие и обеспечение устойчивого экономического роста".

В контексте вопросов торгово-экономического сотрудничества стороны подтвердили "взаимную нацеленность на предметную работу по подготовке XI сессии Межправительственного Российско-Ирландского Комитета по развитию делового сотрудничества, намеченной на декабрь 2017 года в Дублине".

Участники встречи также обсудили ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Сирии.