МИД Украины направил ноту протеста Венгрии из-за "сепаратистской" акции

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. МИД Украины направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья", заявил в среду глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter

При этом не указывается, где планируют провести акцию. В Закарпатье на Украине проживает венгерская диаспора.