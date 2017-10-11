Вице-премьер Украины рассказала, что ожидает поставки американского оружия

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в США есть полная политическая поддержка предоставления Украине летального оружия.
Она отметила, что окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом. "Я надеюсь, что оно не за горами и все-таки оно будет принято из-за того, что есть полная и двухпартийная поддержка конгресса, и есть поддержка на уровне руководства как оборонного, так и внешнеполитического ведомства", — добавила вице-премьер.
Климпуш-Цинцадзе заявила, что не будет называть конкретной даты, когда вооружение может поступить на Украину.
Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.