Вице-премьер Украины рассказала, что ожидает поставки американского оружия

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в США есть полная политическая поддержка предоставления Украине летального оружия.

"Насколько я знаю из моей поездки в Соединенные Штаты, из визита президента Украины в Соединенные Штаты, когда он вел переговоры и по этому вопросу в том числе, есть полная поддержка на высоком политическом уровне о предоставлении Украине летального оружия в США", — сказала Климпуш-Цинцадзе в эфире украинского " 5 канала " в среду.

Она отметила, что окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом. "Я надеюсь, что оно не за горами и все-таки оно будет принято из-за того, что есть полная и двухпартийная поддержка конгресса, и есть поддержка на уровне руководства как оборонного, так и внешнеполитического ведомства", — добавила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что не будет называть конкретной даты, когда вооружение может поступить на Украину.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.