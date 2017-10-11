В Калифорнии пожары уничтожили около 3,5 тысяч построек

Сотрудник правоохранительных органов блокирует дорогу во время пожара в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017

Сотрудник правоохранительных органов блокирует дорогу во время пожара в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По меньшей мере 3,5 тысячи построек уничтожены в результате лесных пожаров в американской Калифорнии, сообщает пожарная служба штата.

"Хотя оценка ущерба по всем очагам еще продолжается, по предварительным данным, по меньшей мере 3,5 тысячи домов и торговых сооружений были уничтожены природными пожарами", — говорится в заявлении службы.

В настоящий момент пожарные зафиксировали 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью в почти 690 квадратных километров.

Ранее губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации. Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, жертвами огня стали 17 человек. Чрезвычайное положение сохраняется в восьми округах штата.