В Калифорнии пожары уничтожили около 3,5 тысяч построек

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По меньшей мере 3,5 тысячи построек уничтожены в результате лесных пожаров в американской Калифорнии, сообщает пожарная служба штата.
В настоящий момент пожарные зафиксировали 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью в почти 690 квадратных километров.
Ранее губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации. Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, жертвами огня стали 17 человек. Чрезвычайное положение сохраняется в восьми округах штата.