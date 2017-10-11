Ученые выяснили, чего больше всего боятся американцы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американские социологи выяснили, какие страхи свойственны жителям США. Результаты исследования опубликованы на сайте Чепменского университета.

В соцопросе участвовали 1207 совершеннолетних респондентов из разных штатов. Каждому из них предложили на выбор 80 "потенциально страшных" явлений.

Выяснилось, что американцев сильнее всего пугает коррупция и последствия возможной реформы здравоохранения — об этом заявили 74% и 55% опрошенных соответственно. Серьезные опасения вызывает загрязнение океанов, озер и рек (53%), а также отравление питьевой воды (50%).

Половина американцев боится оказаться без средств к существованию, чуть меньше половины опасается высоких цен на медицинские услуги. Страх новой мировой войны и катастрофического изменения климата разделяют 48% опрошенных. Столько же видят угрозу в ядерной программе КНДР. Замыкает первую десятку страх перед необратимым загрязнением воздуха.

Последние места в рейтинге заняли зомби, призраки и животные. Нашествие живых мертвецов пугает лишь 5,4% граждан, привидения вызывают опасения только у 4,3%. О страхе перед недружелюбными животными рассказали 3,7% респондентов.