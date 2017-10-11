Россия заинтересована в полноценном участии в ПАСЕ, заявила Матвиенко

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия проведет переговоры с ПАСЕ на полях ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), которая пройдет в Петербурге 14-18 октября, и подтвердит свою заинтересованность в том, чтобы быть полноценным участником ассамблеи, сообщила спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы еще раз проведем переговоры и подтвердим свою заинтересованность в том, чтобы быть полноценными участниками ПАСЕ, не ущемленными", — сказала она в эфире " России 24 ".

По ее словам, делегация ПАСЕ, состоящая из 15 депутатов, примет участие в работе МПС.

"Мы рады, что делегация приезжает. Мы не прекращали переговоров с ПАСЕ, мы не хлопали дверью. Мы неоднократно встречались с руководством, с политическими группами, такое ощущение, что нас слышат и понимают. Но ничего не могут сделать, поскольку власть захвачена агрессивным большинством", — заявила Матвиенко.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.