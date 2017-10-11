Мадрид потребовал прояснить вопрос о независимости Каталонии до 16 октября

МАДРИД, 11 окт – РИА Новости. Правительство Испании потребовало от главы женералитета Карлеса Пучдемона до понедельника, 16 октября, прояснить, была ли провозглашена независимость Каталонии, передает испанское агентство Efe.

Если до четверга, 19 октября, он не откажется от провозглашения независимости, то будет задействована 155 статья конституции Испании, которая предполагает приостановку самоуправления автономного сообщества.

Обе даты фигурируют в запросе, принятом в среду утром на заседании Совета министров Испании, который уже передан в женералитет, сообщает агентство.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.