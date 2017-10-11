Россия готова расширять сотрудничество с Молдавией, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Россия будет выстраивать отношения с Молдавией, исходя из того, насколько сам Кишинев и молдавский народ готовы расширять сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства уточнил, что основной рынок сбыта товаров молдавского происхождения – это страны ЕврАзЭс, прежде всего Россия.

"Ну и мы, конечно, будем выстраивать отношения с этой страной — имею в виду уже Россию – исходя из того, насколько сама Молдова и сам народ Молдовы готов расширять сотрудничество", — заявил Путин.