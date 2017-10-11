Ухудшение отношений с Россией не выгодно, заявили в посольстве США

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Посольство США в России не будет пытаться предсказать дальнейшие шаги Москвы в вопросе возможности сокращения числа сотрудников американских дипмиссий в РФ, но отмечает, что ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Москвы.

"Мы не будем пытаться угадать, какими будут дальнейшие шаги российского правительства (в отношении дипперсонала США)",- заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон, комментируя слова директора департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко, ранее заявившего о возможности дальнейшего сокращения числа сотрудников американских дипмиссий в РФ.

Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США, не исключает, что потребует от Вашингтона установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств, то есть сократить число работников дипмиссии Соединенных Штатов в РФ "до 300 человек или ниже", заявил ранее в интервью РИА Новости Борисенко.

"Как мы уже говорили, США надеются, что пойдя навстречу российскому желанию установить паритет (в количестве сотрудников дипмиссий), мы можем избежать дальнейшего обмена ответными мерами и продвинуться в достижении целей, поставленных перед нами лидерами: исправить отношения между странами и повысить взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес. Ухудшение отношений не представляет интереса ни для одной из сторон. Мы надеемся, что нисходящий тренд в отношениях подошел к концу", — добавила Олсон.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.