Путин сообщил о продлении полномочий исполнительного секретаря СНГ

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран СНГ договорились продлить еще на два года полномочия исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева.

"Договорились продлить еще на два года полномочия Сергея Николаевича Лебедева, председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ. Рассчитываем, что под его руководством исполком продолжит эффективную реализацию задач, стоящих перед Содружеством", — сказала Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Лебедев занимает этот пост с 2007 года. Его текущий срок пребывания в должности истекал 31 декабря 2017 года.