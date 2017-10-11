Янукович отказался встречаться с адвокатом по делу о госизмене

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича по уголовному делу о государственной измене приезжал домой к подзащитному в РФ, однако бывший глава украинского государства не захотел встречаться с ним, сообщило в среду интернет-издание "Украинская правда".
"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", — сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря сына экс-президента Александра Януковича Юрия Кирасира.
Он добавил, что в комментарии для прессы Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".
Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.