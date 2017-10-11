Янукович отказался встречаться с адвокатом по делу о госизмене

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича по уголовному делу о государственной измене приезжал домой к подзащитному в РФ, однако бывший глава украинского государства не захотел встречаться с ним, сообщило в среду интернет-издание "Украинская правда".

Ранее Оболонский районный суд Киева дважды переносил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене в связи с тем, что госадвокат обвиняемого Герасько заявил о своем визите в РФ для встречи с подзащитным с целью согласования правовой позиции. Государственное обвинение по делу Януковича считает, что защита затягивает судебный процесс, заявил ранее прокурор Руслан Кравченко.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", — сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря сына экс-президента Александра Януковича Юрия Кирасира.

Он добавил, что в комментарии для прессы Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.