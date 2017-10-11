Пучдемон: Каталония готова к диалогу с Испанией без предварительных условий

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. 10 октября 2017

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Каталония готова к переговорам с Мадридом без предварительных условий, заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

"Сейчас самое важное, что нет предварительных условий для того, чтобы сесть и провести переговоры; мы принимаем тот факт, что мы должны поговорить, нам необходимы переговоры в правильных условиях", — заявил Пучдемон в интервью телеканалу CNN

Глава региона предложил выдвинуть по два переговорщика от обеих сторон, чтобы те согласовали имена посредников для переговоров. Председатель каталонского правительства отметил, что не видит необходимости применять 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет частично лишить Каталонию самоуправления, обращение к этому пункту документа было бы ошибкой, добавил он.

Пучдемон также высказался о возможности своего ареста. "Мой арест был бы несправедливым и стал бы ошибкой, сейчас не время отправлять в тюрьму тех, с кем у вас есть политические противоречия", — заявил политик.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.