Пучдемон: Каталония готова к диалогу с Испанией без предварительных условий

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Каталония готова к переговорам с Мадридом без предварительных условий, заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.
Глава региона предложил выдвинуть по два переговорщика от обеих сторон, чтобы те согласовали имена посредников для переговоров. Председатель каталонского правительства отметил, что не видит необходимости применять 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет частично лишить Каталонию самоуправления, обращение к этому пункту документа было бы ошибкой, добавил он.
Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.
Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.