Вместе или врозь: Мадрид требует от Каталонии определиться с независимостью

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Центральные власти Испании требуют от властей Каталонии объяснить, что означает декларация о независимости автономии, подписанная накануне и сразу же приостановленная.

Как заявил премьер-министр Мариано Рахой, если Каталония высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции, позволяющую приостановить самоуправление автономии.

"Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", — сказал Рахой.

По его словам, ответ женералитета (правительства Каталонии) определит решение, центральные власти примут в ближайшие дни.

Премьер также отметил, что у главы женералитета Карлеса Пучдемона есть возможность ответить на разные призывы "для восстановления законности".

"Если Пучдемон уважает законность, будет положен конец периоду незаконности и нестабильности. Этого все ждут, чтобы положить конец ситуации, которую переживает Каталония", — заключил Рахой.

Символическая декларация

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным властей автономии, за независимость высказались 90,18% принявших участие в голосовании, явка составила 43,03%. Официальный Мадрид не признает референдум, еще до проведения его заморозил Конституционный суд.

Накануне Карлес Пучдемон, выступая в парламенте, заявил, что итоги референдума дают автономии право объявить о создании независимого государства, но тут же предложил приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В результате Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и спикер парламента Карме Форкадель подставили подписи под декларацией. Документ также заверили депутаты от партий, поддерживающих независимость: "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства". У них в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата.

Однако на данный момент декларация не имеет никакой юридической силы.

"Ни закон о переходном периоде, приостановленный Конституционным судом, ни любая декларация — формальная или неформальная, прямая или косвенная — о независимости не имеют никаких юридических последствий", — заявила административная коллегия Высшего суда Каталонии.

В правительстве автономии называют подписание декларации о независимости символическим актом, с помощью которого власти Каталонии "подписали обязательства провозгласить независимость".

По словам официального представителя женералитета Жорди Турул, правительство автономии рассчитывает на диалог с Мадридом. Он призвал премьер-министра Мариано Рахоя назначить день, место и время для переговоров. Если же испанское правительство прибегнет к 155 статье Конституции, то, по словам Турула, это будет означать, что Мадрид не хочет вести диалог, а каталонское правительство в таком случае будет "выполнять свои обязательства".

Мадрид ставит условия

Центральные власти, со своей стороны, подчеркивают, что признавать декларацию о независимости не намерены, но не исключают возможность диалога.

"Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил министр юстиции Рафаэль Катала.

При этом в Мадриде отмечают, что обсуждать будущее Каталонии будут только в рамках Основного закона.

"Мы всегда готовы говорить со всеми, но это они не хотят разговаривать. Они хотят говорить только о проведении референдума в Каталонии, что запрещено законом. Мы всегда говорили, что мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто выступает за независимость, однако в рамках, разрешенных нашей Конституцией", — отметил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Об этом же говорил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"В законе Испании четко прописано, каким образом должны проводиться такие референдумы. Решение принимает не парламент региона, а парламент страны при согласии всех политических сил, в том числе, конечно, и каталонских партий. Если парламент Испании примет предложение парламента региона, то могут обсуждаться любые вопросы. Но в Конституции четко сказано, что решение о проведении референдума должно обсуждаться с участием всех политических сил", — сказал он.

Посол подчеркнул, что такое обсуждение должно вестись в национальном парламенте, и выразил надежду, "что так в конечном счете и произойдет".

Умный шаг

Правительство Испании, потребовав от властей Каталонии четкого ответа по поводу декларации независимости, сделало "умный шаг", решающий сразу несколько задач, считает профессор Университета Карлоса III и член ассоциации независимых экспертов Politikon Пабло Симон.

"Первая — возвращает инициативу снова в Барселону, то есть снова оказывается давление на женералитет. Вторая — власти Каталонии обязывают разъяснить, в какой мере эта декларация провозглашает независимость в одностороннем порядке, да или нет", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, власти Испании смогут таким образом сыграть на разногласиях сторонников независимости, среди которых уже произошел раскол: между леворадикальной партией "Кандидатурой народного единства", которая требует немедленно в полном объеме провозгласить независимость, и более умеренной коалицией "Вместе за да".

Третья решенная задача, по словам эксперта, — это возможное введение в действие 155 статьи Конституции, позволяющей ограничить самоуправление автономии. Если это произойдет, вся ответственность также окажется на женералитете, пояснил Симон.

Он добавил, что на стороне центрального правительства выступила и крупнейшая оппозиционная сила — Испанская социалистическая рабочая партия, а также центристская партия "Граждане".

"Таким образом, это решение, которое было принято не только правительством", — отметил политолог.

Что касается посредников в переговорах с Мадридом, то, по мнению эксперта, женералитет не сможет их найти: эту роль не будут выполнять ни Евросоюз, ни церковь.

По мнению Симона, Пучдемон даст ответ испанскому правительству в начале следующей недели, и от этого будут зависеть дальнейшие действия Мадрида.