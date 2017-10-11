РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Вместе или врозь: Мадрид требует от Каталонии определиться с независимостью

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (462)
18:0211.10.2017
(обновлено: 18:13 11.10.2017)
014693
© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкЖитель Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости КаталонииЖитель Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Центральные власти Испании требуют от властей Каталонии объяснить, что означает декларация о независимости автономии, подписанная накануне и сразу же приостановленная.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
"Каталонский мост" в один конец. Сепаратизм как признак деградации
Как заявил премьер-министр Мариано Рахой, если Каталония высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции, позволяющую приостановить самоуправление автономии.

"Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", — сказал Рахой.

По его словам, ответ женералитета (правительства Каталонии) определит решение, центральные власти примут в ближайшие дни.

Премьер также отметил, что у главы женералитета Карлеса Пучдемона есть возможность ответить на разные призывы "для восстановления законности".

"Если Пучдемон уважает законность, будет положен конец периоду незаконности и нестабильности. Этого все ждут, чтобы положить конец ситуации, которую переживает Каталония", — заключил Рахой.

Символическая декларация

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
День зависимости Каталонии: Пучдемон не сделал решающий шаг и ищет диалога
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным властей автономии, за независимость высказались 90,18% принявших участие в голосовании, явка составила 43,03%. Официальный Мадрид не признает референдум, еще до проведения его заморозил Конституционный суд. 

Накануне Карлес Пучдемон, выступая в парламенте, заявил, что итоги референдума дают автономии право объявить о создании независимого государства, но тут же предложил приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. 

В результате Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и спикер парламента Карме Форкадель подставили подписи под декларацией. Документ также заверили депутаты от партий, поддерживающих независимость: "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства". У них в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталония — кто следующий? Грозит ли Европе "эпидемия сепаратизма"
Однако на данный момент декларация не имеет никакой юридической силы.

"Ни закон о переходном периоде, приостановленный Конституционным судом, ни любая декларация — формальная или неформальная, прямая или косвенная — о независимости не имеют никаких юридических последствий", — заявила административная коллегия Высшего суда Каталонии.

В правительстве автономии называют подписание декларации о независимости символическим актом, с помощью которого власти Каталонии "подписали обязательства провозгласить независимость".

По словам официального представителя женералитета Жорди Турул, правительство автономии рассчитывает на диалог с Мадридом. Он призвал премьер-министра Мариано Рахоя назначить день, место и время для переговоров. Если же испанское правительство прибегнет к 155 статье Конституции, то, по словам Турула, это будет означать, что Мадрид не хочет вести диалог, а каталонское правительство в таком случае будет "выполнять свои обязательства".

Мадрид ставит условия

Центральные власти, со своей стороны, подчеркивают, что признавать декларацию о независимости не намерены, но не исключают возможность диалога.

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Мадрид назвал условие для обсуждения будущего Каталонии
"Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной недекларацию о независимости, которая немедленно была приостановлена", — заявил министр юстиции Рафаэль Катала.

При этом в Мадриде отмечают, что обсуждать будущее Каталонии будут только в рамках Основного закона.

"Мы всегда готовы говорить со всеми, но это они не хотят разговаривать. Они хотят говорить только о проведении референдума в Каталонии, что запрещено законом. Мы всегда говорили, что мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто выступает за независимость, однако в рамках, разрешенных нашей Конституцией", — отметил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Об этом же говорил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"В законе Испании четко прописано, каким образом должны проводиться такие референдумы. Решение принимает не парламент региона, а парламент страны при согласии всех политических сил, в том числе, конечно, и каталонских партий. Если парламент Испании примет предложение парламента региона, то могут обсуждаться любые вопросы. Но в Конституции четко сказано, что решение о проведении референдума должно обсуждаться с участием всех политических сил", — сказал он.

Посол подчеркнул, что такое обсуждение должно вестись в национальном парламенте, и выразил надежду, "что так в конечном счете и произойдет".

Умный шаг

Правительство Испании, потребовав от властей Каталонии четкого ответа по поводу декларации независимости, сделало "умный шаг", решающий сразу несколько задач, считает профессор Университета Карлоса III и член ассоциации независимых экспертов Politikon Пабло Симон.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Это Сорос играет в Ганди. Почему России не нужна "Европа ста каталоний"
"Первая — возвращает инициативу снова в Барселону, то есть снова оказывается давление на женералитет. Вторая — власти Каталонии обязывают разъяснить, в какой мере эта декларация провозглашает независимость в одностороннем порядке, да или нет", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, власти Испании смогут таким образом сыграть на разногласиях сторонников независимости, среди которых уже произошел раскол: между леворадикальной партией "Кандидатурой народного единства", которая требует немедленно в полном объеме провозгласить независимость, и более умеренной коалицией "Вместе за да".

Третья решенная задача, по словам эксперта, — это возможное введение в действие 155 статьи Конституции, позволяющей ограничить самоуправление автономии. Если это произойдет, вся ответственность также окажется на женералитете, пояснил Симон.

Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Необъявленный развод: Каталония остается. Себе на уме
Он добавил, что на стороне центрального правительства выступила и крупнейшая оппозиционная сила — Испанская социалистическая рабочая партия, а также центристская партия "Граждане".

"Таким образом, это решение, которое было принято не только правительством", — отметил политолог.

Что касается посредников в переговорах с Мадридом, то, по мнению эксперта, женералитет не сможет их найти: эту роль не будут выполнять ни Евросоюз, ни церковь. 

По мнению Симона, Пучдемон даст ответ испанскому правительству в начале следующей недели, и от этого будут зависеть дальнейшие действия Мадрида.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена